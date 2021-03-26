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"الصحة" تكشف وضع مصابي حادث "تصادم قطاري سوهاج"

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نعى مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام، وفيات حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا في الحادث.

وأشار، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 32 حالة وفاة وذلك بعد الحصر المبدئي للوفيات، وارتفع عدد المصابين إلى 66 مصابا، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات.

وأضاف أن عدد أكياس الدم متوفرة في بنك الدم بمحافظة سوهاج، وتم مد البنك بعدد من الأكياس الإضافية في حال الاحتياج لها، منوها بأن وضع الإصابات مختلفة ما بين كسور وكدمات، ويوجد إصابات خطيرة، وجاري تقديم الخدمات الطبية لهم.

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