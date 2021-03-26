Advertisements
الأهلي يقرر منح لاعبيه راحة 24 ساعة
الجمعة 26/مارس/2021 - 02:02 م
علي نبوي
Advertisements
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدًا السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق
الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين.
وأدى تدريبات استشفائية صباح اليوم على
ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.
وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق،
برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 مارس الجاري
لمواجهة المريخ.
Advertisements