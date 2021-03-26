Advertisements

الأهلي يقرر منح لاعبيه راحة 24 ساعة

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

 

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين.

 

وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

 

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود  الخطيب، قد قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏

أخبار تهمك

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

طفح الكيل.. نجم بيراميدز يخرج عن صمته بكلمات نارية

منذ 36 دقيقة

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

منذ أقل من ساعتين

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ ساعة و نصف

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها