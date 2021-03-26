الأهلي يقرر منح لاعبيه راحة 24 ساعة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين.

وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏