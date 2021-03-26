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الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى الخميس

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها من غدا السبت 27 مارس 2021 إلى الخميس 01 أبريل 2021.

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل، كما يلى: 

السبت 27 مارس: 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (80:70 كم / س) وارتفاع الأمواج من (3.5: 5.5 متر). 

الأحد 28 مارس: 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (85:75 كم / س) وارتفاع الأمواج من (5 - 6 متر)

الاثنين 29 مارس: 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المفية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد

الثلاثاء 30 مارس: 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى. 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 

الأربعاء 31 مارس: 
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 1 أبريل: 
شبورة خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية. 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء 

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