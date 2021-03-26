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استعلم الآن | أسماء الفائزين بوحدات الاسكان الاجتماعي 2021.. نتيجة الاعلان الرابع للاسكان عشر من موقع shmff.gov.eg

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:01 م
الاسكان الاجتماعي 2021
الاسكان الاجتماعي 2021
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استعلم الآن | أسماء الفائزين بوحدات الاسكان الاجتماعي 2021.. نتيجة الاعلان الرابع للاسكان عشر من موقع shmff.gov.eg 

أسماء الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي 2021 فقد قامت وزارة الإسكان المصرية بالإعلان عن نتيجة الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، والذي يفيد تقديم الكثير من المواطنين محدودي الدخل على الوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، ومنذ الإعلان الرسمي فقد تزايدت عمليات البحث كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن الرابط والطريقة المستخدمة في الاستعلام عن النتيجة للقبول في الاعلان ال 14 الخاص بالإسكان الاجتماعي، وسوف نستعرض فيما يلي الخطوات المتبعة في الاستعلام عن نتيجة الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي.

أسماء الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي 2021
نتيجة الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي 2021 فقد تم الاعلان عن النتيجة الخاصة بالإعلان الرابع عشر الإسكان الاجتماعي في كافة محافظات مصر خلال الساعات الماضية، حيث أتاحت وزارة الإسكان المصرية للأشخاص المتقدمين إمكانية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني الذي تم طرحه، حيث يتم الدخول باستخدام الرقم القومي، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقبول في الاسكان الاجتماعي والفوز بالوحدات السكنية الذي تم التقديم عليها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الاعلان 14 للاسكان الاجتماعي
أتاحت وزارة الاسكان المصرية امكانية الاستعلام الكترونيا من قبل المتقدمين في الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي،  حيث تم اتباع الخطوات التالية في إجراء الاستعلام.

- الدخول الى الرابط المخصص من قبل وزارة الاسكان المصرية مباشرة.
- إدخال اسم المستخدم والرقم القومي الخاص به بشكل صحيح.
- يتم الضغط على ايقونة الاستعلام، وسوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالطلب مباشرة.

استعلم الآن | أسماء الفائزين بوحدات الاسكان الاجتماعي 2021.. نتيجة الاعلان الرابع للاسكان عشر من موقع shmff.gov.eg 

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