Advertisements

شوبير يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي عن صفوف فريقه بعد تعرضه للإصابة في مباراة منتخب مصر أمس أمام مضيفه كينيا.

 

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اصابة حمدي فتحي شرخ في اليد وفترة الغياب لن تقل عن ستة اسابيع".

 

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر بالأمس أمام مضيفه كينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 حيث غادر الملعب في الشوط الثاني وحل زميله عمر جابر بديلا له.

أخبار تهمك

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

طفح الكيل.. نجم بيراميدز يخرج عن صمته بكلمات نارية

منذ 36 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ ساعة و نصف

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها