شوبير يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي عن صفوف فريقه بعد تعرضه للإصابة في مباراة منتخب مصر أمس أمام مضيفه كينيا.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اصابة حمدي فتحي شرخ في اليد وفترة الغياب لن تقل عن ستة اسابيع".

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر بالأمس أمام مضيفه كينيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 حيث غادر الملعب في الشوط الثاني وحل زميله عمر جابر بديلا له.