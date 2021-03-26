وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج

أكدت مصادر مطلعة، أن الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، يتجه إلى محافظة موقع حادث قطار سوهاج، وذلك للوقوف على على آخر المستجدات في الحادث.



كانت أكدت مصادر بهيئة الإسعاف المصرية توجيه 80 سيارة إسعاف من محافظات أسيوط، والأقصر، والمنيا، وأسوان إلى موقع حادث قطاري سوهاج للمساعدة في إنقاذ المصابين.



وأشارت المصادر إلى أن سيارات فرع إسعاف سوهاج تقوم حاليًا بنقل المصابين والمتوفين، وجار وصول باقي السيارات لموقع الحادث تباعًا.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.



وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان توجهت إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لهم، كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلًا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.



كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.