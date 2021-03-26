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محافظ القليوبية: إجمالي طلبات التصالح 225 ألفا و694 طلبا

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم"، قد بلغ 225 ألف و694 طلبا على مستوى المحافظة.

وأشار محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات حتى 31 مارس الجاري، طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن دفع المواطن قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"، إذا ما جرى السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد الهجان على استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

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