سناب شات يخطط لمنافسة تيك توك (تفاصيل)

يخطط سناب شات في الوقت الحالي لمنافسة تيك توك، وهي المنصة التي استطاعت الاستحواذ على شعبية كبير من المستخدمين في وقت قليل.





ويسعى "سناب شات" لتقديم ميزة مثل عروض TikTok Duets، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة مزج قصص المستخدمين الآخرين.





وقال المسرب الشهير "أليساندرو بالوزي"، عبر تغريدة نشرها على تويتر إن Snapchat يعمل على ميزة تسمح للأشخاص بمشاركة لقطات المستخدمين الآخرين إذا تم ذكرهم لإعادة المزج والمشاركة، وباستخدام هذا، سيتمكن المستخدمين ليس فقط من إنشاء لقطات حيث يمكنهم الغناء مع شخص آخر، ولكن أيضًا من أجل الحوارات الكوميدية أو الثنائي مع أنفسهم أيضًا.





وتُظهر لقطة الشاشة الأخيرة أيضًا أن النظام الأساسي سيسمح للمستخدمين بالاختيار بين التخطيطات المختلفة لإنشاء اللقطات الخاصة بهم.





وتوجد ميزة مماثلة أيضًا على Instagram فى شكل Instagram Remix Reels، ومنذ حظر TikTok، كان Instagram عدوانيًا للغاية مع ميزات Reels في الهند.





وتعمل الشركة المملوكة لشركة فيس بوك على استخدام التطبيق الشهير مؤخرًا، Clubhouse، وهو تطبيق صوتي فقط متاح حاليًا لمستخدمي أيفون فقط.