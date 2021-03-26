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قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأخيرة، حادث مأساوي نتج عن تصادم قطارين مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

كيف وقع حادث القطارين؟
التصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وفور تلقي البلاغ بوقوع الحادث انتقلت الأجهزة الأمنية للمكان لإنقاذ الركاب ونقل المصابين.

ووفقا الشهود عيان، فإن أحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.

عدد وفيات حادث القطارين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

إجراءات عاجلة من مؤسسات الدولة
وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث الاصطدام، قد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة نقل المصابين بحادث قطاري مركز طهطا في سوهاج، للمستشفيات وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزيري الصحة والنقل، للوقوف على أسباب حادث تصادم القطارين في مركز طهطا، مطالبا بتقرير حول أسباب الحادث.

 وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

 كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

كما أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعليماته بالتحفظ على سائق قطار سوهاج، وتم تشكيل لجنه من السكة الحديد للوقوف على أسباب حادث قطار محطة طهطا بسوهاج.

فيما أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت غرفة عمليات لمتابعة واقعة حادث تصادم قطارين في سوهاج، كما توجهت إلى موقع الحادث خلال الساعات الماضية.

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