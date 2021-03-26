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"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، بيان إعلامي من هيئة السكك الحديدية، عن حادث تصادم قطاري سوهاج.

وجاء البيان كالآتي، "أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار ١٥٧ مما أدى إلى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات". 

وجار حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

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