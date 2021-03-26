وفاء عامر تحرص على تهنئة شقيقتها بأخر أعمالها

هنأت الفنانة وفاء عامر شقيقتها الفنانة ايتن عامر على اعمالها المقرر عرضها خلال شهر رمضان القادم ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير " فيسبوك " .





حيث علقت " وفاء عامر " ، على بوستر غير رسمى جمع بين شقيقتها والفنان يوسف الشريف لمسلسلها الجديد " كوفيد 25 " ، وقالت : مبرووووك حبيبتي و مبرووووك ل النجم يوسف الشريف ، خير يا رب أكيد دور مميز و حكاية حلوة ، في انتظار دور جميلة مع النجمة ريهام حجاج .









كان أخر عمل جمع بين كل من وفاء عامر وشقيقتها ايتن عامر هو مسلسل " سكن البنات " ، والذى يتم عرضه حاليًا، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين على راسهم منذر رياحنه ودينا ومنة فضالى وحجاج عبد العظيم .





مسلسل كوفيد 25، من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان 2021.



