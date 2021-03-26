تحريك 12 سيارة إسعاف من قنا إلى موقع حادث تصادم قطارين بسوهاج



وأشار المصدر في تصريح للفجر، أنه تم تحريك ١٢ سيارات إسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية.



ولقد وقع حادث تصادم قطارين منذ قليل، بالقرب من قرية الصوامعة، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.



حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

أعلن مرفق الإسعاف بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير النرفق، يفيد تخريم قرابة ١٢ سيارة إسعاف لموقع اصطدام قطارين بالقرب من قرية بنهو، قبلي قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج.