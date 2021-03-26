رابط الاستعلام عن عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي





رابط الاستعلام عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي فقد تقدم الكثير من المواطنين المصريين خلال الأيام الماضية بالطلبات للحصول على الوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي المصري، وهو الإعلان الرابع عشر الذي شهد الكثير من الطلبات التي تم تقديمها، وينتظر الأشخاص المتقدمين الاعلان عن النتيجة لمعرفة مدى القبول في الوحدات السكنية، وكذلك ما هي الطريقة المتبعة في الاستعلام عن نتيجة الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2021، وسوف نوضح فيما يلي الرابط المستخدم في الاستعلام عن النتائج للمتقدمين بسهولة الكترونيا باستخدام الرقم القومي.





نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي

ننشر خطوات الاستعلام عن وحدات الإعلان الـ14 فقد نوهت وزارة الاسكان المصرية خلال ساعات قليلة من الآن انه قد تم طرح النتائج الخاصة بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، والذي يمكن للأشخاص المتقدمين الولوج الى الرابط المخصص بسهولة ليتم الاستعلام عن قبولهم من عدمه في الطلبات التي تم تقديمها للحصول على الوحدات السكنية التي تم تقديمها منق لا صندوق الاسكان المصري خلال الفترة الماضية، حيث تقوم وزارة الإسكان بإرسال رسالة نصية للمتقدم في حالة فوزه بالوحدة السكنية، واضافة الى ذلك فقد تم إضافة رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن الفوز بالوحدات السكنية إلكترونيا.





رابط الاستعلام عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي

تم طرح رابط الكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالاعلان 14 للاسكان الاجتماعي من خلال الآتي:





- يتم الدخول الى هذا الرابط مباشرة صندوق الاسكان الاجتماعي.

- ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- والضغط على عرض النتيجة.



