Advertisements

رابط الاستعلام عن عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:19 م
الاسكان الاجتماعي 2021
الاسكان الاجتماعي 2021
Advertisements

رابط الاستعلام عن عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان  الاجتماعي فقد تقدم الكثير من المواطنين المصريين خلال الأيام الماضية بالطلبات للحصول على الوحدات السكنية التي تم طرحها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي المصري، وهو الإعلان الرابع عشر الذي شهد الكثير من الطلبات التي تم تقديمها، وينتظر الأشخاص المتقدمين الاعلان عن النتيجة لمعرفة مدى القبول في الوحدات السكنية، وكذلك ما هي الطريقة المتبعة في الاستعلام عن نتيجة الاعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي 2021، وسوف نوضح فيما يلي الرابط المستخدم في الاستعلام عن النتائج للمتقدمين بسهولة الكترونيا باستخدام الرقم القومي.

نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي
ننشر خطوات الاستعلام عن وحدات الإعلان الـ14  فقد نوهت وزارة الاسكان المصرية خلال ساعات قليلة من الآن انه قد تم طرح النتائج الخاصة بالإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، والذي يمكن للأشخاص المتقدمين الولوج الى الرابط المخصص بسهولة ليتم الاستعلام عن قبولهم من عدمه في الطلبات التي تم تقديمها للحصول على الوحدات السكنية التي تم تقديمها منق لا صندوق الاسكان المصري خلال الفترة الماضية، حيث تقوم وزارة الإسكان بإرسال رسالة نصية للمتقدم في حالة فوزه بالوحدة السكنية، واضافة الى ذلك فقد تم إضافة رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن الفوز بالوحدات السكنية إلكترونيا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي
تم طرح رابط الكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن النتائج الخاصة بالاعلان 14 للاسكان الاجتماعي من خلال الآتي:

- يتم الدخول الى هذا الرابط مباشرة صندوق الاسكان الاجتماعي.
- ومن ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.
- والضغط على عرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن عن نتيجة الإعلان الـ14 لوحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2021 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

طفح الكيل.. نجم بيراميدز يخرج عن صمته بكلمات نارية

منذ 37 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

منذ ساعة و 14 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالرقم القومي.. طريقة سهلة للاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي

بالرقم القومي.. استعلم عن نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي لعام 2019

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2019 بالرقم القومي وموعد استلام الوحدات السكنية

استعلم عن شروط الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي 2019 وموعد طرح الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل

تعرف على نتيجة تظلمك على وحدات الإعلان الـ ١٢ للإسكان الاجتماعي

بالرابط والأرقام.. الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان العاشر 2021 بالرقم القومي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها