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عاجل.. اسعار النفط تقفز 2% بسبب قناة السويس

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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 ارتفعت أسعار النفط اليوم نحو 2%، مع تعطل الحركة الملاحية في قناة السويس

لكن الأسعار ما زالت تتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب سلبا بفعل إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا.

وارتفع خام برنت 1.18 دولار أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 63.13 دولار للبرميل، بعد أن نزل 3.8 بالمئة أمس الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 59.81 دولار للبرميل، بعد أن هوى 4.3 بالمئة في اليوم السابق.

والخامان القياسيان على مسار تكبد خسارة أسبوعية، عقب هبوط ستة بالمئة في الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنه سيتم استئناف عمليات قطر وتعويم السفينة الجانحة بعد الانتهاء من التجريف، الذي جرى الانتهاء من 87 بالمئة منه.

وقالت شركة تتولى عملية الإنقاذ أمس الخميس إن تعويم السفينة قد يستغرق أسابيع.


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