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الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع حادث اصطدام قطارين بسوهاج وذلك لمساعدة باقي الأجهزة الأمنية في عمليات الإنقاذ.

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج
الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حادث تصادم قطارين سوهاج

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