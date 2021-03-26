Advertisements

تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. وحقيقة إطلاق رابط جديد

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:23 م
العمالة الغير منتظمة 2021
العمالة الغير منتظمة 2021
Advertisements

تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. وحقيقة إطلاق رابط جديد

تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة عبر موقع وزارة القوى العاملة، هو أكثر ما يشغل بال الكثير من المستفيدين من مبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة الغير منتظمة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أطلق وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان تصريحات إعلامية قال فيها بأن الوزارة سوف تبدأ في صرف دفعات جديدة من المنحة ولكن بعدما تنتهي من إعداد قاعدة بيانات تضم كل الأشخاص المستفيدين من المبادرة خلال الشهور المقبلة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2021
أكد وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان في تصريحات إعلامية نشرت في الفترة الأخيرة أكد فيها بأن دفعة مارس من منحة العمالة لن تكون الدفعة الأخيرة، بل سيتم دفعات أخرى للمواطنين في ظل دعم الحكومة لمحدودي الدخل، وذلك دون أن يكشف عن مواعيد تلك الدفعات.

وقد شدد الوزير على كون الدولة المصرية تقوم خلال الوقت الراهن تقوم بتجهيز أسماء المستفيدين من الدفعات المقبلة من منحة العمالة وذلك بحسب الأولوية ووفقًا للعديد من المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة.

حقيقة إطلاق رابط تسجيل منحة العمالة 2021
نفت وزارة القوى العاملة بأن تكون قد أطلقت أي روابط جديدة تخص عملية التسجيل في منحة العمالة خلال هذه الفترة، مؤكدة بأن لديها النية لفتح باب التسجيل ولكن ليس في الوقت الحالي على الإطلاق، مشددة على ضرورة أن تلتزم المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنقل الأخبار الصحيحة فقط للمواطنين فيما يتعلق بمبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة الغير منتظمة خلال الفترة المقبلة.

تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. وحقيقة إطلاق رابط جديد

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

طفح الكيل.. نجم بيراميدز يخرج عن صمته بكلمات نارية

منذ 37 دقيقة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ أقل من ساعتين

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ 38 دقيقة

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

(برقم البطاقة) موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه عمال اليومية بجميع المحافظات موقع القوى العاملة

(بالأسم) استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 الدفعة الرابعة بالرقم القومي موقع القوى العاملة

(برقم البطاقة) استعلام منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 بالاسم والرقم القومي

(بالأسماء) رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 برقم البطاقة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

Link رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة 2021 بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

(عاجل) أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة بالرقم القومي 2021 عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها