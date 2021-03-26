



تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة.. وحقيقة إطلاق رابط جديد





تسجيل بيانات منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بالاسم ورقم البطاقة عبر موقع وزارة القوى العاملة، هو أكثر ما يشغل بال الكثير من المستفيدين من مبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة الغير منتظمة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أطلق وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان تصريحات إعلامية قال فيها بأن الوزارة سوف تبدأ في صرف دفعات جديدة من المنحة ولكن بعدما تنتهي من إعداد قاعدة بيانات تضم كل الأشخاص المستفيدين من المبادرة خلال الشهور المقبلة.





منحة العمالة الغير منتظمة 2021

أكد وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان في تصريحات إعلامية نشرت في الفترة الأخيرة أكد فيها بأن دفعة مارس من منحة العمالة لن تكون الدفعة الأخيرة، بل سيتم دفعات أخرى للمواطنين في ظل دعم الحكومة لمحدودي الدخل، وذلك دون أن يكشف عن مواعيد تلك الدفعات.





وقد شدد الوزير على كون الدولة المصرية تقوم خلال الوقت الراهن تقوم بتجهيز أسماء المستفيدين من الدفعات المقبلة من منحة العمالة وذلك بحسب الأولوية ووفقًا للعديد من المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان وصول الدعم لمستحقيه خلال الفترة المقبلة.





حقيقة إطلاق رابط تسجيل منحة العمالة 2021

نفت وزارة القوى العاملة بأن تكون قد أطلقت أي روابط جديدة تخص عملية التسجيل في منحة العمالة خلال هذه الفترة، مؤكدة بأن لديها النية لفتح باب التسجيل ولكن ليس في الوقت الحالي على الإطلاق، مشددة على ضرورة أن تلتزم المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنقل الأخبار الصحيحة فقط للمواطنين فيما يتعلق بمبادرة عمال اليومية ومنحة العمالة الغير منتظمة خلال الفترة المقبلة.



