الجامعة العربية تُرحب باستعادة العلاقات بين موريتانيا وقطر وتُشيد بالوساطة العُمانية

رحب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان عن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وموريتانيا والاتفاق على إعادة فتح السفارتين لدى البلدين في أقرب الآجال.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تصب في اتجاه تصفية الأجواء العربية، ورأب الصدع بين الإخوة، وتُعيد اللحمة للنسيج العربي.





وأشادُ المصدر بالدور المهم الذي لعبته سلطنة عُمان في الوساطة بين البلدين الشقيقين، والتي قامت بمواكبة المحادثات بين البلدين عبر اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، بما مهد السبيل أمام استعادة العلاقات.

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