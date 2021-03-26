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بمناسبة العيد القومي.. رئيس الوزراء يهنئ محافظ الجيزة

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنأ خلالها قيادة ومواطني المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة.

وجاءت نص البرقية التي بعثها رئيس مجلس الوزراء كالتالي: "يطيب لي أن أبعث إليكم وإلي أبناء محافظة الجيزة أطيب التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة وإني إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية".

يذكر أن العيد القومي لمحافظة الجيزة، يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، وتحتفل المحافظة بهذه الذكرى في 31 مارس من كل عام.


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