مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة جديدة

يزاحم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات الإيفواري ويلفريد سينجو، نجم نادي تورينو الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن ويلفريد سينجو ظهير أيمن فريق تورينو، يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، وهو ما جعل الأنظار تلتفت إليه، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن ميلان كان تعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي ديوجو دالوت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المأمول منه حتى الآن، لذا يبحث النادي عن بديل.