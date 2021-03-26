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مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
محمد طه
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لحظات الموت بين ركاب قطار سوهاج، افترش ركاب قطار سوهاج، عقب الحادث الأراضي الزراعية المجاورة لموقع الحادث، وسط خوف ورعب من الحادث.

وشهد موقع حادث قطار سوهاج، العديد من الحالات المصابة، وسط خوف ورعب من ركاب القطار، فيما بدأ المواطنين في مساعدة فرق الإنقاذ في إسعاف المصابين، والمواطنين الذين إصابتهم حالة من الرعب والقلق.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج. 

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وتابع السيسي: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".

واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".
مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)
مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)
مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)
مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)

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