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كريم أسامة يقود هجوم طنطا في لقاء بتروجت
الجمعة 26/مارس/2021 - 02:32 م
نورهان فضل
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أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول
لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت ضمن منافسات القسم الثاني .
وجاء تشكيل طنطا مكون من ..
في حراسة المرمي: محمد موسي.
خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، محمد حسام الشرخة،
احمد محسن، زيكو.
خط الوسط: السيد ابو امنة، حسام غالي، ابراهيم
رخا.
خط الهجوم: اسامة النجار، كريم اسامة، محمد
ماجد اونش.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-
ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"،
عصام عادل، محمد جودة، محمود صلاح، احمد اشرف، وليد حسن، احمد وائل، شهاب فتحي، محمد
هشام.
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