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كريم أسامة يقود هجوم طنطا في لقاء بتروجت

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت ضمن منافسات القسم الثاني .

 

وجاء تشكيل طنطا مكون من ..

 

في حراسة المرمي: محمد موسي.

 

خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، محمد حسام الشرخة، احمد محسن، زيكو.

 

خط الوسط: السيد ابو امنة، حسام غالي، ابراهيم رخا.

 

خط الهجوم: اسامة النجار، كريم اسامة، محمد ماجد اونش.

 

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

 

ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، عصام عادل، محمد جودة، محمود صلاح، احمد اشرف، وليد حسن، احمد وائل، شهاب فتحي، محمد هشام.

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