كريم أسامة يقود هجوم طنطا في لقاء بتروجت

أعلن حسن موسي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت ضمن منافسات القسم الثاني .

وجاء تشكيل طنطا مكون من ..

في حراسة المرمي: محمد موسي.

خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، محمد حسام الشرخة، احمد محسن، زيكو.

خط الوسط: السيد ابو امنة، حسام غالي، ابراهيم رخا.

خط الهجوم: اسامة النجار، كريم اسامة، محمد ماجد اونش.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، عصام عادل، محمد جودة، محمود صلاح، احمد اشرف، وليد حسن، احمد وائل، شهاب فتحي، محمد هشام.