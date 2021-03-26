Advertisements

مشاركة أطفال الغربية في فعاليات قصور الثقافة

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت المواقع الثقافية بمحافظة الغربية مشاركات موسعة من الأطفال، وذلك خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن احتفالاتها بعيد الأم، واليوم العالمي للمرأة، تضمنت الفعاليات إقامة يوم ثقافي داخل مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة، أكد خلالها الشيخ محمد هشام الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أن دور الأم في تربية أبنائها كبير وهام، لأنها المنوط بها غرس القيم والعادات المجتمعية الأصيلة في نفوس الأبناء، مستشهدا بأبيات أمير الشعراء أحمد شوقي "الأم مدرسة"، كما تنوعت باقي الفقرات، ما بين الاستعراضات الفنية، واكتشاف مواهب الأطفال في مجالات الغناء والشعر.

شهدت مكتبة أبيار الثقافية تسابق العديد من الأطفال في رسم وتصميم لوحة فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بعيد الأم، وذلك بعد أن شارك الأطفال في ورشة حكي تحت عنوان "بر الوالدين"، تم خلالها استعراض لأهمية دور الوالدين في حياة أبنائهم، وكيف يستطيع الأبناء رد الجميل لهم، بينما عقدت مكتبة كفر حجازي الثقافية مسابقة بين الأطفال في المعلومات العامة، كما أزاح بيت ثقافة القرشية الستار عن أحدث لوحات الأطفال، بعد ختام ورشة فنية أقامتها المكتبة ضمن خطة "قصور الثقافة" في اكتشاف المواهب الصغيرة، حيث تناولت اللوحات دور الأم في حياة الأبناء والمجتمع، بينما استعرض بيت ثقافة دهتورة السيرة الذاتية والحياتية للخلفاء الراشدين، وأهم مواقفهم الانسانية والسياسية.

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل حادث تصادم القطارين بسوهاج

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ 36 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر مرموش

منذ أقل من ساعتين

وكيل باتشيكو يفجر مفاجأة عن خدعة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ ساعة و نصف

تعرف على شروط رونالدو للبقاء مع يوفنتوس

منذ ساعة و نصف

طفح الكيل.. نجم بيراميدز يخرج عن صمته بكلمات نارية

منذ 35 دقيقة

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

08:02 ص

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

07:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها