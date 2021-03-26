تعرف على مواصفات وأسعار سيارة Superb Scout الكومبي الجديدة

كشفت شركة سكودا التشيكية الرائدة في صناعة السيارات عن الموديل الجديد من سيارتها الكومبيSuperb Scout، المخصصة للمناطق الوعرة، والتي من المقرر طرحها بسعر يبدأ من 48 ألف و540 يورو تقريبا (أي مايعادل 921,500 جنيه تقريبا).





وأعلنت الشركة التشيكية، عن مواصفات السيارة الجديدة، حيث تعتمد على بعض التجهيزات الفائقة مثل كشافات ليد ماتريكس، ونظام الملاحة مع تحكم بالإيماءات والعديد من المميزات الخاصة بالأنظمة المساعدة.





وأوضحت الشركة أن السيارة الجديدة تظهر بملامح جذابة ، حيث يوجد بها المصادم المدعمة بتجهيزة لحماية قاع السيارة، والألواح البلاستيكية، التي تغطي بعض المناطق على الجسم,





والمقصورة الداخلية تتميز بلمسة فاخرة من خلال أسطح خاصة بمظهر الخشب، وتسع السيارة التشيكية ما يصل إلى 1950 لترا من الأمتعة، مع حمل جر يصل إلى 2200 كجم.





كما تتوفر السيارة بمحرك بنزين و ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر. ويولد المحرك في حالة الديزل 200 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.





وتتسارع السيارة بفضله من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر7 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 227 كلم/س.





أما محرك البنزين فيولد قوة 280 حصان/400 نيوتن متر، وهو ما يجعل السيارة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر5 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.