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تحسن مؤشر مناخ الأعمال في المانيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:26 م
وكالات
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أظهر مسح اليوم الجمعة أن ثقة الشركات الألمانية بلغت أعلى مستوياتها في قرابة عامين في مارس  إذ أبقت زيادة الطلب على السلع المصنعة المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من النشاط خلال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وقيود العزل العام.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 96.6، وهي أعلى قراءة منذ يونيو حزيران 2019، من مستوى معدل بالزيادة عند 92.7 في فبراير شباط. كان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى قراءة عند 93.2 في مارس آذار.

وقال كليمنس فيوست رئيس إيفو "الشركات تشعر بالرضا على نحو ملحوظ إزاء أوضاعها الحالية... على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات، بدأ الاقتصاد الألماني الخريف بثقة".

ويضاف المسح الإيجابي إلى مؤشرات على أن الاقتصاد يتجاوز الجائحة دون اضطراب نسبيا في سنة الانتخابات التي اتسمت بتنامي الاستياء من إدارة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل لإجراءات العزل العام وتباطؤ حملة التطعيم من الفيروس.

وقال إيفو إن الطلب المرتفع على السلع الألمانية يشير إلى انتعاش في القطاع الصناعي حيث سجل التفاؤل أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

وخلّص المسح أيضا إلى أن قطاع الخدمات، الذي تضرر بشدة خلال إجراءات العزل العام السارية منذ نوفمبر تشرين الثاني، يظهر أيضا مؤشرات أولية على التعافي.

 

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