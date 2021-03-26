آليات التخلص من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمراكز الطبية ندوة بجامعة المنصورة



نظمت بجامعة المنصورة ندوة " مناقشة آليات التخلص من النفايات الطبية الخطرة "، تحت رعاية الدكتور محمود المليجي - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر أبو السعد قائم بعمل عميد كلية الطب والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتشريف الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب السابق وعضو مجلس النواب.





حاضر فى هذه الندوة الدكتور طارق العرابى مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية الخطرة بوزارة البيئة، حيث قدم رؤية وزارة البيئة متمثلة فى مشروع بيئى متكامل يشمل إدارة مخلفات الرعاية الصحية والتحديات التى تواجهها وكذلك خطة الإجراءات المتبعة والممنهجة بطريقة تضمن حماية صحة الإنسان من خلال التخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنه وصحية.



تناولت الندوة شرح مفصل لخطة وزارة البيئة فى إدارة ملف التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وآليات الوسائل والحلول التى تتم حاليا لتطوير المنظومة من خلال إحلال وتجديد محطات الفرم والتعقيم فى محافظات الدلتا ومن بينها محافظة الدقهلية.





و قد أشاد الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالدور الحيوى للجهود المبذولة لتطوير ملف التخلص من النفايات الطبية كجزء من رؤية مصر الحديثه فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وأولويات الحفاظ على صحة الإنسان المصرى، وعبر عن فخره بانتماءه لهذه الرؤية وحرصه على تطبيقها بشكل كامل داخل قطاع مستشفيات جامعة المنصورة.



كما أثنى على جهود الدكتورة نسرين عمر اثناء عملها كوكيله شئون بيئه وتنمية المجتمع ثم عميد لكلية الطب وكذلك كنائب برلماني متميز.





و من جانبها عبرت الدكتورة نسرين عمر عن سعادتها البالغة وأهتمامها بأن يكون أول عمل برلمانى لها فى سياق الملف الذى تولته على مدار سنوات عملها كوكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف تنفيذ مشروع آمن للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنه يخدم مستشفيات ومراكز جامعة المنصورة والتى تقدم خدماتها الطبية المتخصصة والمتميزة للمواطنين في محافظات دلتا مصر والذين يمثلون ثلث سكان جمهورية مصر العربية.





جدير بالذكر أن الدكتورة نسرين عمر كانت قد دعت لعقد هذه الندوة المهمة داخل جامعة المنصورة عقب طلب الإحاطة الذى قدمته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى نهاية فبراير الماضى.



حضر الندوة ممثلين إدارة النفايات الطبية بمديرية الصحة بالدقهلية وجهاز شئون البيئة ومسئولى إدارة النفايات الطبية بمحافظة الدقهلية، ومسئولى مكافحة العدوى والنفايات الطبية بجامعة المنصورة داخل قطاع المستشفيات.