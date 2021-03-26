المركز الثقافى بطنطا يحتفل باليوم العالمى للشعر









فى إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ولجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، نظم المركز الثقافى بطنطا أمسية شعرية ضمن فعاليات ملتقى الشعراء.. دورة الشاعر صلاح عبد الصبور، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للشعر، شارك فى الامسية عدد من شعراء وكتاب الغربية، وادار اللقاء الشاعر محمد عزيز، بحضور مدير عام ثقافة الغربية.









الجدير بالذكر ان الملتقى تضمن إقامة عدد كبير من الأمسيات الشعرية التي تقام بالتوازي بمقر المجلس الأعلى للثقافة وقصور الثقافة بمحافظات مصر في ذكرى مرور 40 عام على رحيل الشاعر الكبير.