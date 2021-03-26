بعد إصابته مع منتخب مصر.. حمدي فتحي يغيب عن 13 مباراة نارية مع الأهلي

تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة قوية بسبب مدة غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب كينيا في تصفيات أمم إفريقيا أمس الخميس.





وأثبتت الأشعة التي أجراها "فتحي" عقب عودة بعثة منتخب مصر للقاهرة إصابته بشرخ في احدي عظمتي الذراع "الكعبرة"، وحاجته للعلاج لمدة لن تقل عن 6 أسابيع، مما يبعد اللاعب عن المشاركة في مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.





المباريات التي يغيب عنها حمدي فتحي





ويغيب حمدي فتحي عن مباراتي الأهلي ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية 2020 – 2021.





كما سيغيب اللاعب عن مباراة الأهلي ضد النصر في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وكذلك مباراة القمة ضد الزمالك والمقرر لها 18 أبريل المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.





ويفقد الأهلي جهود "فتحي" في مبارياته ضد سموحة، وإنبي، والمصري، والجونة، وغزل المحلة، والاتحاد السكندري، ومباراة الدور الثاني ضد الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.





كما سيغيب اللاعب عن مباراتي الأهلي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا حال تأهله رسميًا.



