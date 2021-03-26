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الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وكينيا

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف النادي الأهلى، حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، خلال لقاء كينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات.

 

وقال مصدر بالأهلي "تواصلنا مع محمد الشناوى بعد مباراة كينيا، وهو لا يعانى من أى إصابة كما يتردد".

 

وأضاف "الشناوى جاهز لخوض مواجهة جزر القمر وهو أبلغنا بذلك، كما سيسافر مع الفريق بشكل طبيعى لخوض مواجهة المريخ السودانى فى دورى أبطال إفريقيا".

 

يذكر أن النادى الأهلى يستعد لخوض لقاء المريخ السودانى يوم 3 أبريل المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويسعى المارد الأحمر لحصد النقاط الـ3 من أجل حسم التأهل.

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