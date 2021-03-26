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84 مصابا و32 حالة وفاة.. حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين حتى الآن

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج ارتفع إلى 84 مصاب، و32 وفاة حتى الآن.

وأشار، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه جار نقل جثامين حادث التصادم، فضلا عن نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، ومستشفى طهطا.

ولفت إلى أنه تم الدفع بعدد أكبر من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصل عدد السيارات بموقع الحادث إلى 74 سيارة، منوها بأن وزيرة الصحة وجهت بالدفع بعدد من الأطقم الطبية وجاري نقلهم من القاهرة إلى محافظة سوهاج بالمستشفيات التي ينقل لها المصابين.

ولفت إلى أن هناك طائرة ستتحرك بعد قليل إلى محافظة سوهاج على متنها عدد كبير من الأطقم الطبية، والاستشاريين، وعدد من أكياس الدم والبلازما، مناشدا جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يخص أعداد المصابين والوفيات.

وأضاف أن حالات مصابي الحادث تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة.

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