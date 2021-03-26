ليس ميسي.. باريس يخطط لضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف الحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون رويال لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، ليكون بديل للإيطالي أليساندرو فلورينزي وذلك نظرًا للارتباطات العديدة للفريق خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن إيمرسون انتقل إلى الدوري الإسباني عام 2019 في صفقة مشتركة بين برشلونة وريال بيتيس، حيث دفع كل منهما 6 مليون يورو، مع استمرار اللاعب مع بيتيس حتى 2021.

وينص الاتفاق بين برشلونة وريال بيتيس على أحقية النادي الكتالوني في الحصول على خدمات اللاعب مقابل المبلغ الذي دفعه بيتيس (6 مليون يورو) بالإضافة إلى 3 مليون يورو أخرى، أو دفع 50% من قيمة صفقة بيعه.