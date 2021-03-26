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عاجل.. الحكومة ترسل طائرة بأطقم ومستلزمات طبية إلى سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 02:46 م
مارينا بشارة
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قالت مصادر حكومية، إن طائرة تحمل أطقم ومستلزمات طبية إلى سوهاج ستقلع بعد قليل، للمساعدة في حادث تصادم قطاري سوهاج، وإن الطائرة الطبية محملة بالأطقم الطبية والمستلزمات الطبية الضرورية في الحادث.
وشهدت محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم قطاري 157 مميز، و2011 أسباني، اليوم، وأسفر الحادث عن سقوط وفيات ومصابين.
وشهدت محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم قطاري 157 مميز، و2011 أسباني، اليوم، وأسفر الحادث عن سقوط وفيات ومصابين.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج.
وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".
وتابع السيسي: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".
واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".
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