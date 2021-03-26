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ماكينة أهداف متحركة.. القاطرة الإفريقية يلمح لاقترابه من الأهلي "صورة"

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص نجم الدوري البلجيكي، على نشر صورته بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

 

ويبدو أن الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكي، بات قريب جدًا من التوقيع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، والتواجد داخل قلعة التتش بالموسم الجديد.

 

ونشر موليكا لاعب ستاندارد لييج البلجيكي، صباح اليوم صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يرتدي قميص المارد الأحمر.

 

وكانت إدارة النادي الأهلي دخلت في مفاوضات مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي السابق، ومنتخب الكونغو لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قبل انضمامه لنادي ستاندارد لييج، ولكن المفاوضات بائت بالفشل بسبب مغالاة ناديه الكونغولي في بيع عقده.

 

ويسعى المدير الفني للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لفرض طلباته على الإدارة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، من أجل تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل التنافس الشديد على الألقاب.


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