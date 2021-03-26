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تشكيل لجنة هندسية لمتابعة حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تتابع النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس الهيئة، تطورات حادث تصادم قطارين في سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة، حيث سيتم تشكيل فريق من النيابة الإدارية لمتابعة ما ستسفر عنه التحقيقات، كما سيتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث، لبيان أسباب وقوعه.

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".

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