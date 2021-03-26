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مدبولي و5 وزراء يتوجهون إلى سوهاج لمتابعة حادث تصادم القطارين

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء التعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعي، سيتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، وكذا متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

وكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء، عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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