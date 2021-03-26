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تنبيه عاجل من النائب العام بشأن حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أهاب النائب العام المستشار حمادة الصاوي بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من قسم شرطة طهطا بسوهاج باصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا

تنتقل النيابة العامة إلي موقع الحادث بصحبته الطبيب الشرعي وخبير في الأدلة الجنائية، ويتم معاينة الجثة وأبعاد المكان الذي حدثت به الحادث

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