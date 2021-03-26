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شهود عيان يروون تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
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قال محمد أحمد، شاهد عيان، إن حادث تصادم قطاري سوهاج يعتبر دليل جديد على إهمال المسؤولين في السكة الحديد، فكيف بقطارين على نفس الخط وبينهما مسافة زمنية كبيرة يصطدمان سويا.

وتابع، لـ"الفجر"، أن الجميع ممن كانوا على متن القطار، أصيبوا بحالة من الهلع والخوف، ناهيك عن مشاهد الدماء التي حدثت مع لحظة الصدام.

فيما أوضح عادل محمود، شاهد عيان، أن الأطفال والسيدات كانوا من أكثر المتضررين بسبب احتجازهم بين الحطام، إلا أن شجاعة الأهالي بالمنطقة والركاب الناجين تمكنوا من إنقاذ العشرات من الركاب العاقلين.

وقال محمود علي، شاهد عيان في حادث قطاري طهطا بسوهاج، إن لحظة الحادث كنت أتحدث مع صديقي والذي صعدنا على متنه، للسفر إلى القاهرة للعمل.

وتابع في تصريحات لـ"الفجر"، أنه في تلك اللحظة لم أجد صديقي عادل بجواري، وجميع الركاب كانوا فوق بعضهم البعض، مضيفا: "أنا مش حاسس بحاجة والناس بتصوت واللي مات واللي بقي كله دم والتراب والغبارة ملت المكان".

وأشار إلى أن الموت في لحظة واحدة خيم على العربات التي انقلبت واتحولت إلى كوم خردة، وملقيناش حد ينقذنا".

ولقد وقع حادث تصادم قطارين منذ قليل، بالقرب من قرية الصوامعة، في محافظة سوهاج، على خط الوجه البحري، وأنباء عن سقوط ضحايا وفيات وإصابات.

حيث وقع حادث مأساوي إثر تصادم قطاري 2011 و157 بالقرب من محطة الصوامعة بمحافظة سوهاج، والذي تسبب في خروج وانقلاب أكثر من 5 عربات.

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