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رئيس النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم قطارين بالقرب من مركز طهطا بمحافظة سوهاج ظهر اليوم وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.

كما وجه بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام،والمتحدث باسم النيابة الإداريةالمستشار محمد سمير.

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