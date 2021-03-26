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محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث تصادم القطارين (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
محمد طه
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كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، وجميع الأجهزة المعنية بالانتقال لموقع حادث تصادم القطارين ١٥٧، و٢٠١١ على السكة الحديد بقريه الصوامعة غرب بمركز طهطا، واتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لنقل المصابين ومتابعة الموقف أولا بأول.

وفور وقوع الحادث أصدر الفقي توجيهاته لجميع الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم الدفع بعدد ٥٨ سيارة إسعاف، منها ٣٥ سيارة من سوهاج، و٢٠ سيارة من أسيوط، و٣سيارات من الوادي الجديد، وقوات الحماية المدنية، ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينه طهطا للتعامل الفوري مع الحادث، لافتا إلى أنه يتم نقل المصابين الي مستشفيات سوهاج الجامعي، وسوهاج التعليمي، وطهطا المركزي؛ والمراغة المركزي، مشيرا إلى رفع درجه الاستعداد بمديريه الصحة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحادث، لافتا إلى أنه جاري حصر أعداد المصابين والوفيات.
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث تصادم القطارين (صور)
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث تصادم القطارين (صور)
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث تصادم القطارين (صور)
محافظ سوهاج يتابع تداعيات حادث تصادم القطارين (صور)

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