Advertisements

الصحة تعلن ارتفاع حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج إلى 91 مصابا، و32 وفاة حتى الآن.

وأشار، خلال اتصال هاتفي عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الإصابات تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة الخطورة، وهناك خالات تم وضعها على أسرة العناية المركزة.

ولفت إلى أن هناك طائرة ستتحرك بعد قليل إلى محافظة سوهاج على متنها عدد كبير من الأطقم الطبية، والاستشاريين، وعدد من أكياس الدم والبلازما، مناشدا جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يخص أعداد المصابين والوفيات.

أخبار تهمك

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ 36 دقيقة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة و 26 دقيقة

إبراهيموفيتش يفي بوعده لمدرب منتخب السويد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة جديدة

منذ ساعة الا ربع

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

01:48 م

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

02:13 م

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها