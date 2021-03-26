الصحة تعلن ارتفاع حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج إلى 91 مصابا، و32 وفاة حتى الآن.



وأشار، خلال اتصال هاتفي عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الإصابات تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة الخطورة، وهناك خالات تم وضعها على أسرة العناية المركزة.



ولفت إلى أن هناك طائرة ستتحرك بعد قليل إلى محافظة سوهاج على متنها عدد كبير من الأطقم الطبية، والاستشاريين، وعدد من أكياس الدم والبلازما، مناشدا جميع وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يخص أعداد المصابين والوفيات.

