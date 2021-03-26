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مكاسب قوية للأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم

الجمعة 26/مارس/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، بدعم من مكاسب حققتها الشركات المرتبطة بالسلع الأولية إذ يوازن المستثمرون بين المخاوف بشان ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا واحتمالات تعاف اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

 

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة ، ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع. والمؤشر القياسي على مسار الصعود للأسبوع الرابع على التوالي.

 

وكانت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز أكبر رابح في أوروبا، لترتفع 2.1 بالمئة و1.8 بالمئة بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

 

وزاد سهم شركة تعدين النحاس البريطانية كاز مينيرالز 2.9 بالمئة بعد أن تلقت عرضا نهائيا بقيمة 4.02 مليار جنيه إسترليني (5.53 مليار دولار) من نوفا ريسورسيز التي يقودها رئيس مجلس إدارة كاز.

 

وارتفع سهم أفيفا البريطانية 2.1 بالمئة بعد أن باعت عملياتها في بولندا إلى أليانز الألمانية مقابل 2.5 مليار يورو (2.94 مليار دولار) نقدا. وزاد سهم أليانز 1.3 بالمئة.

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