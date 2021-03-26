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تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج
الجمعة 26/مارس/2021 - 03:03 م
هدى عبدالرازق
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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.
ووجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية للتحقيق في حادث تصادم القطارين، وكشف الملابسات.
وكلف الرئيس السيسي، رئيس الوزراء، ووزراء الصحة والنقل والتضامن لموقع الحادث لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا.
ووجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية للتحقيق في حادث تصادم القطارين، وكشف الملابسات.
وكلف الرئيس السيسي، رئيس الوزراء، ووزراء الصحة والنقل والتضامن لموقع الحادث لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج.
وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".
وتابع السيسي: "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".
واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".
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