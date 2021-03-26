مانشستر يونايتد يصارع السيتي على صفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أستعداد نادي مانشستر يونايتد للدخول في منافسة قوية مع غريمه مانشستر سيتي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ويرغب نادي مانشستر سيتي كثيرًا بضم دينيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وسبق وأن استفسر السيتي عن اللاعب الصيف الماضي، ويبدو أنه جدد الاهتمام بضمه".

وتألق السويسري البالغ من العمر 24 عامًا مستويات لافتة هذا الموسم، بعدما شارك في 24 مباراة في جميع المسابقات، تحلى خلالها بثبات المستوى.

وذلك بجانب اكتسب زكريا خبرة المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وشارك في مباراتي دور الـ16 التي خسر خلالهما فريقه أمام مانشستر سيتي.

والجدير بالذكر أن يتبقى في عقده مع فريقه الألماني عاما واحدا، وهو ما يزيد من اهتمام السيتي بضمه، ولكن من المنتظر أن يجد منافسة من مانشستر يونايتد المهتم أيضًا بضم اللاعب.