Advertisements

مقتل 4 أشخاص في اشتباك مع الشرطة ببنجلاديش

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في اشتباك مع الشرطة البنغالية بعد ظهر اليوم الجمعة في مدينة تشاتوجرام، احتجاجا على الزيارة التي يجريها الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، تظاهر مواطنون ونشطاء طلابيون في العاصمة دكا للتنديد بزيارة مودي. ويتهم منتقدو الزيارة، حزبه الهندوسي القومي بتأجيج الاستقطاب الديني في الهند والتمييز ضد الأقليات، وخاصة المسلمين.

 

وزيارة مودي التي تستغرق يومين، هي أول رحلة خارجية له منذ بدء جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وسيشارك خلالها في إحياء ذكرى مرور 100 عام على ولادة زعيم الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة.

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يخطط لحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي في مباراة مصر وكينيا

منذ 18 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

منذ ساعة

لا يستحق الانضمام للفراعنة.. إبراهيم سعيد ينتقد مهاجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن أسعاره (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يعلن مدة غياب حمدي فتحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصادم قطارين في سوهاج (صور)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ 40 دقيقة

بعد إصابته مع منتخب مصر.. حمدي فتحي يغيب عن 13 مباراة نارية مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عماد متعب يكشف مفاجأة عن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة و نصف

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الهند: ترك حوالي مليوني شخص خارج قائمة المواطنين ومصيرهم غير مؤكد

الهند: ترك حوالي مليوني شخص خارج قائمة المواطنين مصيرهم غير مؤكد

اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية بسبب "قانون الجنسية"

الهند.. إعتقال المئات خلال أيام الاحتجاجات على "قانون الجنسية"

الهند: مودي يلقي خطابًا وسط احتجاجات بسبب قانون جديد

رئيس الوزراء الهندي: قانون الجنسية ليس معاديا للمسلمين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:17 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

11:41 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 32 مواطناً وإصابة 66 آخرين في حادث قطاري سوهاج

01:48 م

قرارات عاجلة للحكومة.. القصة الكاملة لتصادم قطاري سوهاج

02:13 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها