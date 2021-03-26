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سر تغيير راموس المبكر في مباراة إسبانيا واليونان

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، أن استبدال القائد سيرجيو راموس، بين شوطي مباراة الفريق، التي انتهت بالتعادل 1-1 مع اليونان، في تصفيات كأس العالم 2022، لم يكن بسبب أي إصابة، مضيفاً أن قرار الاستبدال جاء لتنظيم مشاركة راموس في المباريات.

وقال إنريكي إن راموس الذي خضع لعملية جراحية في الركبة في فبراير (شباط) الماضي، سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراتي الفريق المقبلتين في التصفيات في مواجهة منتخبي جورجيا وكوسوفو الأسبوع القادم.

وقال إنريكي: "سيرجيو راموس على ما يرام تماماً".

وأضاف المدرب: "قررنا قبل المباراة أنه سيشارك فقط في الشوط الأول وهو في أفضل حال، وهو جاهز للمشاركة في المباراتين المقبلتين".

وكانت مباراة الأمس أول مباراة يخوضها المنتخب الإسباني منذ فوزه 6-0 أمام نظيره الألماني في دوري أمم أوروبا، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما قال إنريكي إن فريقه لا يزال بعيداً عن مستواه المعهود بسبب ذلك.

وقال إنريكي الذي تفوق فريقه تماماً في الاستحواذ على الكرة: "المباراة أمام ألمانيا كانت قبل أربعة أشهر، وبالتالي فإن تذبذب مستوى الفريق أمر طبيعي نتيجة لذلك، علينا تحليل المباراة ومعرفة جوانب التقصير، الأرقام تشير بوضوح إلى أن أننا سيطرنا على المباراة لكن العيب الوحيد هو أننا لم نكن في قمة تألقنا وتراجعت قدرتنا على خلق المزيد من الفرص".

وسيحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره الجورجي الأحد المقبل، بينما يستضيف كوسوفو يوم الأربعاء.

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