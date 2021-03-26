موسيماني يوجه رسالة إلى منتخب مصر بعد التأهل لأمم إفريقيا

هنأ الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، منتخب مصر لكرة القدم بعد حسم التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى الكاميرون.

ونشر موسيمانى صورة للمنتخب، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "التأهل للمرة الـ 25 استمروا فى كتابة التاريخ.. تهانينا".

جاء ذلك بعد تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لمثله فى مباراة الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.