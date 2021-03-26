عودة الأمطار ..تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 27 مارس 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 1 أبريل 2021.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



غدا السبت:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.



نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 70:80 وارتفاع الأمواج من (3.5_5.5) متر.



يوم الأحد المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 75:85 وارتفاع الأمواج من (4_6) متر.



يوم الإثنين المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



يوم الثلاثاء المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية (40% تقريبا) علي فترات متقطعة.



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



يوم الخميس المقبل:



شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.



نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

