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عودة الأمطار ..تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 27 مارس 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 1 أبريل 2021.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدا السبت:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 70:80 وارتفاع الأمواج من (3.5_5.5) متر.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية: علي البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح 75:85 وارتفاع الأمواج من (4_6) متر.

يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الأربعاء المقبل:
أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية (40% تقريبا) علي فترات متقطعة.

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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