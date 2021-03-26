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حقيقة مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن صراخ طفل داخل شقة بأسوان

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن صراخ أحد الأطفال داخل إحدى الشقق بأسوان.

لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن صراخ لأحد الأطفال من داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسوان، وقيام أحد الأشخاص بسؤال قاطن الشقة لتكرار صراخ الطفل، حيث قرر قاطن الشقة بأنه خال الطفل ويقوم بتأديبه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد قاطنى الشقة وتبين أنهم كلًا من (أحد الأشخاص ومقيم برفقته شقيقته ونجلها طفل 7سنوات.

وبإستدعائهم ومناقشتهم أفادا بأن الطفل معتاد الهرب من المنزل، وأن خاله يقوم بتأديبه لمنعه من تكرار ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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