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شيخ الأزهر ينعى ضحايا قطار سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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نعى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بكل حزن وأسى، ضحايا حادث قطار سوهاج، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 66 آخرين بإصابات متفرقة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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