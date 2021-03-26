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الروايات كاملة.. كيف وقع حادث قطاري سوهاج؟

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشفت عدد من الروايات الطريقة التي وقع بها حادث قطاري سوهاج المأساوي الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين فضلا عن سقوط عشرات المصابين، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن مصرع 32 مواطنًا و91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، وعملت وزارة الصحة على زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، لنقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).


ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق فى حادث قطاري سوهاج، كما كلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتضامن والنقل بالانتقال إلى موقع الحادث.


سر تصادم قطاري سوهاج
والتصادم وقع بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة، وذلك أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وأحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.


 عبث أحد الركاب في فرملة الطوارئ
وفي البداية، قالت التحريات المبدئية التي صدرت عن مديرية الأمن بسوهاج إن حادث اصطدام قطار مكيف بقطار مميز من الخلف أمام قرية بنهو بدائرة مركز طهطاوقع بسبب إلى قيام أحد ركاب القطار المميز بالعبث في فرملة الطوارئ وشدها مما نتج عنه توقف القطار فجأة واصطدام القطار المكيف به من الخلف.

رواية الهيئة العامة للسكك الحديدية
كما كشفت هيئة السكة الحديد في مصر عن السبب وراء تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وفي بيان على حساب وزارة النقل، قالت الهيئة العامة للسكك الحديدية، إنه ”أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا (بسوهاج) تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة“.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الاصطدام نتج عنه انقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.


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