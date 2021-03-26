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القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في علم الصحراء 2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
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اختتمت القوات الجوية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات تمرين «علم الصحراء 2021»، الذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مدى 3 أسابيع.

وشاركت القوات الجوية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز ( أف -15 إس / أي) بكامل أطقمها الجوية والفنية، وحضر مراسم ختام مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري وعدد من ضباط القوات الجوية بالتمرين.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية السعودية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي أن مناورات التمرين نُفذت على 3 مراحل شملت تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق سيناريوهات الحرب المختلفة، مؤكداً نجاح التمرين بجميع مراحله ومهامه وإجراءاته وتحقيق الهدف المرجو منه.

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